https://news.day.az/officialchronicle/1429422.html Отменен визовый режим между Азербайджаном и Катаром
Отменен визовый режим между Азербайджаном и Катаром
Отменен визовый режим между Азербайджаном и Катаром.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о ратификации соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар об освобождении от виз владельцев общегражданских паспортов, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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