Отменен визовый режим между Азербайджаном и Катаром

Отменен визовый режим между Азербайджаном и Катаром.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о ратификации соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар об освобождении от виз владельцев общегражданских паспортов, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.