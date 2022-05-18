https://news.day.az/officialchronicle/1463009.html Президент Ильхам Алиев: Если бы против Армении были применены санкции, причем серьезные, то, возможно, не было бы войны
Президент Ильхам Алиев: Если бы против Армении были применены санкции, причем серьезные, то, возможно, не было бы войны
Если бы против Армении были применены санкции, причем серьезные, то, возможно, не было бы войны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для печати после встреч с Президентом Литвы Гитанасом Науседой.
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