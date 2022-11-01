Президент Ильхам Алиев принимает участие в 31-м Саммите Лиги арабских государств

1 ноября в столице Алжирской Народной Демократической Республики городе Алжир проходит 31-й Саммит Лиги арабских государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по приглашению Президента принимающей Саммит Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджида Теббуна в церемонии открытия мероприятия в качестве почетного гостя принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун встретил Президента Ильхама Алиева, глав государств и правительств, руководителей делегаций, принимающих участие в Саммите.

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Отметим, что Лига арабских государств была основана 22 марта 1945 года Египтом, Ираком, Иорданией, Ливаном, Саудовской Аравией, Сирией и Йеменом. В настоящее время в организацию входят 22 государства. Штаб-квартира организации находится в столице Египта Каире. Турция имеет статус постоянного наблюдателя в организации.

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