Утверждено Cоглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Турецкой Республики и Правительством Туркменистана о торгово-экономическом сотрудничестве".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Турецкой Республики и Правительством Туркменистана о торгово-экономическом сотрудничестве", подписанное 14 августа 2022 года в городе Туркменбаши.

После вступления в силу Соглашения, указанного в части 1 настоящего указа, министерство экономики Азербайджана обеспечит реализацию его положений. Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики направит уведомление правительству Турецкой Республики и правительству Туркменистана о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.