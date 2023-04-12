https://news.day.az/officialchronicle/1554851.html В Габалинском районе будет построено водохранилище Енгидже - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
В Габалинском районе будет построено водохранилище Енгидже - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О строительстве водохранилища Енгидже".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре