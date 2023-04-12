В Габалинском районе будет построено водохранилище Енгидже

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О строительстве водохранилища Енгидже".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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