https://news.day.az/officialchronicle/1568912.html Между Азербайджаном и Израилем подписан План сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинской науки
Между Азербайджаном и Израилем подписан План сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинской науки
30 мая с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Государства Израиль Ицхака Герцога подписан "План сотрудничества между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Государства Израиль в сфере здравоохранения и медицинской науки на 2023-2028 годы".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев и министр внутренних дел и здравоохранения Государства Израиль Моше Арбель.
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