Генеральный директор ИСЕСКО позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

9 февраля генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Генеральный директор ИСЕСКО передал главе нашего государства поздравления и наилучшие пожелания по случаю его победы на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в деятельности во имя прогресса Азербайджана. Он еще раз высоко оценил вклад Президента Ильхама Алиева в дело исламской солидарности.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что многолетнее плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и ИСЕСКО будет расширяться и впредь.