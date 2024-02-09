Генеральный директор ИСЕСКО позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
9 февраля генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Генеральный директор ИСЕСКО передал главе нашего государства поздравления и наилучшие пожелания по случаю его победы на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в деятельности во имя прогресса Азербайджана. Он еще раз высоко оценил вклад Президента Ильхама Алиева в дело исламской солидарности.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что многолетнее плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и ИСЕСКО будет расширяться и впредь.
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