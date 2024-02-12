Председатель партии "Израиль - наш дом" Авигдор Либерман поздравил Президента Ильхама Алиева

Депутат Кнессета Израиля, председатель партии "Израиль - наш дом" Авигдор Либерман направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Многоуважаемый господин Ильхам Алиев!

От всего сердца поздравляю Вас с победой на всенародных выборах Президента Азербайджана!

Более 92 процентов граждан проголосовали за то, чтобы Вы продолжили руководить страной и вести ее по пути процветания и благополучия.

Рекордный результат выборов - это и итог двадцатилетия Вашего правления на посту Президента Азербайджана, и начало новой эры, потому что впервые выборы проводились на всей территории страны, включая Карабах.

Результаты выборов отражают отношение народа Азербайджана к Вам не только как к Президенту, но и как к человеку, которого любят, которым гордятся и восхищаются.

Пользуясь случаем, я, как глава партии "Наш дом Израиль", еще раз благодарю Вас за Ваш неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений между нашими странами.

Впереди у Вас много работы, и я от всего сердца желаю Вам дальнейших успехов на благо Вашей прекрасной страны.

Мира и процветания Азербайджанской Республике!", - говорится в письме.