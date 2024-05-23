https://news.day.az/officialchronicle/1662399.html Подписаны азербайджано-таджикские документы - ФОТО
Подписаны азербайджано-таджикские документы - ФОТО
23 мая с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоялась церемония подписания азербайджано-таджикских документов, передает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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