Подписаны азербайджано-таджикские документы

23 мая с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоялась церемония подписания азербайджано-таджикских документов, передает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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