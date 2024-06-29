В Азербайджане изменился порядок начисления доплат к трудовой пенсии ряда должностных лиц

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, изменен порядок начисления прибавок к трудовой пенсии за выслугу лет для бывших депутатов, достигших возраста, необходимого для получения трудовой пенсии, или у которых до достижения этого возраста установлена инвалидность из-за 81-100-процентного нарушения функций организма, членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и ЦИК Нахчыванской Автономной Республики, имеющих страховой стаж за период не менее половины срока полномочий в этой должности, Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) и омбудсмена Нахчывана, имеющих страховой стаж за период не менее половины срока полномочий в этой должности, членов Счетной палаты, имеющих страховой стаж за период не менее половины срока полномочий в этой должности.

Согласно действующему до сих пор закону, если бывший депутат, достигший возраста, необходимого для получения трудовой пенсии, или у которого до достижения этого возраста установлена инвалидность из-за 81-100-процентного нарушения функций организма, в течение срока полномочий избирался на должность председателя Милли Меджлиса, первого заместителя председателя, заместителя председателя, председателя комитета и комиссии или заместителя председателя, председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, первого заместителя председателя, заместителя председателя, председателя комиссии или заместителя председателя комиссии, ему назначалась трудовая пенсия в размере 80 процентов суммы заработной платы председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, первого заместителя председателя, заместителя председателя, председателя комитета и комиссии или заместителя председателя, председателя, первого заместителя председателя, заместителя председателя, председателя комиссии или заместителя председателя Нахчыванской Автономной Республики. С изменением суммы заработной платы менялась и сумма выплачиваемых к трудовой пенсии надбавок в соответствии с законом.

Согласно новому закону, с 1 июля 2024 года бывшему депутату, достигшему возраста, необходимого для получения трудовой пенсии, или у которого до достижения этого возраста установлена инвалидность из-за 81-100-процентного нарушения функций организма, будет назначена пенсия в размере 80 процентов от среднемесячного размера заработной платы, полученной им на соответствующей должности в течение срока своих полномочий и в соответствии с законом назначены надбавки (с учетом последующего повышения заработной платы до даты выхода на пенсию).

Таким образом, при назначении доплат к пенсии с 1 июля 2024 года за основу будет взят принцип 80 процентов среднемесячной заработной платы, полученной по соответствующей должности в течение срока полномочий (с учетом последующего повышения заработной платы и последующих надбавок к заработной плате до даты выхода на пенсию). Такой подход будет распространяться и на вышеупомянутых членов ЦИК, омбудсмена и членов Счетной палаты.

В случае накопления указанными лицами страхового стажа, предусмотренного соответствующими статьями, до даты вступления в силу настоящего закона, будут применяться нормы закона "О трудовых пенсиях", действующие до 1 июля 2024 года.

Отметим, что до настоящего времени доплаты к трудовой пенсии за трудовой стаж бывших членов Счетной палаты Азербайджанской Республики, достигших возраста, необходимого для получения трудовой пенсии, или у которых до достижения этого возраста установлена инвалидность из-за 81-100-процентного нарушения функций организма, имеющих страховой стаж за период не менее половины срока полномочий члена Счетной палаты Азербайджанской Республики, начислялись путем суммирования среднего стажа члена Счетной палаты Азербайджанской Республики, ежемесячной заработной платы на должности, которую он получал последние 12 месяцев в Счетной палате Азербайджанской Республики, суммы всех выплат по обязательному государственному социальному страхованию путем деления на 12. Это положение также было отменено.