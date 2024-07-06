https://news.day.az/officialchronicle/1673024.html Президент Ильхам Алиев: Желаю сборной Турции победы в матче с Нидерландами
Президент Ильхам Алиев: Желаю сборной Турции победы в матче с Нидерландами
Желаю сборной Турции победы в матче с Нидерландами.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в публикации Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в официальном аккаунте социальной сети Х.
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