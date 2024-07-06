https://news.day.az/officialchronicle/1673028.html Президент Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Киру Стармеру в связи с назначением на пост премьер-министра.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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