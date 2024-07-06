Президент Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану по случаю его победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Пезешкиан,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Исламской Республики Иран.

Мы придаем большое значение отношениям между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, построенным на таких прочных основах, как общие религиозно-культурные корни, дружба и братство. Нас радует, что наше взаимовыгодное сотрудничество, динамично развиваясь в течение минувших десятилетий во всех сферах, в частности, в экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной областях, достигло сегодняшнего уровня и обрело новое содержание.

Достигнутые сегодня договоренности о будущих направлениях развития азербайджано-иранских отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве, реализуемые совместные проекты служат благополучию наших стран, устойчивому развитию и безопасности региона в целом.

Уверен, что совместными усилиями мы добьемся дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений, расширения взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в интересах наших народов и стран.

Приглашаю Вас совершить визит в Азербайджан с целью обмена мнениями о перспективах развития нашего двустороннего сотрудничества.

Передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вам успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного и братского иранского народа", - говорится в письме.