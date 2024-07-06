Президент Ильхам Алиев приветствовал глав государств и правительств, участвующих в неофициальном саммите глав государств ОТГ в Шуше

6 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев приветствовал глав государств и правительств, принимающих участие в неофициальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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