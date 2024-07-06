https://news.day.az/officialchronicle/1673101.html Президент Ильхам Алиев: Укрепление тюркского мира и Организации тюркских государств – приоритетные направления внешней политики Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Укрепление тюркского мира и Организации тюркских государств – приоритетные направления внешней политики Азербайджана
Расширение связей с тюркскими странами, укрепление тюркского мира и Организации тюркских государств являются приоритетным направлением внешней политики Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на состоявшейся 6 июля в Шуше церемонии открытия неформального Саммита Организации тюркских государств.
"Азербайджан всегда прилагал усилия во имя тесного сплочения тюркского мира, наращивания его политической, экономической и военной мощи, превращения в центр силы на глобальной арене", - отметил глава государства.
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