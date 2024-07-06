Президент Ильхам Алиев: Проведение учредительного заседания Тюркского инвестиционного фонда является еще одним успешным шагом, служащим дальнейшему углублению наших экономических связей

Проведение в мае этого года в Стамбуле учредительного заседания Тюркского инвестиционного фонда является еще одним успешным шагом, служащим дальнейшему углублению наших экономических связей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на состоявшейся 6 июля в Шуше церемонии открытия неформального Саммита Организации тюркских государств.

"Верю, что посредством этого Фонда будут инвестироваться совместные проекты во многих сферах", - подчеркнул Президент Азербайджана.