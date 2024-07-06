https://news.day.az/officialchronicle/1673125.html Президент Ильхам Алиев: Проведение учредительного заседания Тюркского инвестиционного фонда является еще одним успешным шагом, служащим дальнейшему углублению наших экономических связей
Президент Ильхам Алиев: Проведение учредительного заседания Тюркского инвестиционного фонда является еще одним успешным шагом, служащим дальнейшему углублению наших экономических связей
Проведение в мае этого года в Стамбуле учредительного заседания Тюркского инвестиционного фонда является еще одним успешным шагом, служащим дальнейшему углублению наших экономических связей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на состоявшейся 6 июля в Шуше церемонии открытия неформального Саммита Организации тюркских государств.
"Верю, что посредством этого Фонда будут инвестироваться совместные проекты во многих сферах", - подчеркнул Президент Азербайджана.
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