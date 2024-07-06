https://news.day.az/officialchronicle/1673126.html Президент Ильхам Алиев: Крайне важно наше стратегическое партнерство в энергетической сфере
Президент Ильхам Алиев: Крайне важно наше стратегическое партнерство в энергетической сфере
Крайне важно наше стратегическое партнерство в энергетической сфере, в том числе сотрудничество в сфере возобновляемой энергии и энергоэффективности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на состоявшейся 6 июля в Шуше церемонии открытия неформального Саммита Организации тюркских государств.
Глава государства отметил, что одной из важных инициатив также является проект Цифровой шелковый путь, нацеленный на создание оптико-волоконного телекоммуникационного маршрута между Европой и Азией посредством Каспийского моря через Азербайджан.
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