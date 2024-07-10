Создан Оргкомитет в связи с III Играми стран СНГ, которые пройдут в 2025 году в Азербайджане

Создан Организационный комитет в связи с III Играми стран СНГ, которые пройдут в 2025 году в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Председателем Оргкомитета станет министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.