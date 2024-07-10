https://news.day.az/officialchronicle/1674049.html Создан Оргкомитет в связи с III Играми стран СНГ, которые пройдут в 2025 году в Азербайджане - Распоряжение
Создан Оргкомитет в связи с III Играми стран СНГ, которые пройдут в 2025 году в Азербайджане - Распоряжение
Создан Организационный комитет в связи с III Играми стран СНГ, которые пройдут в 2025 году в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Председателем Оргкомитета станет министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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