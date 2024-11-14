https://news.day.az/officialchronicle/1707016.html Президент Ильхам Алиев встретился с президентом 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - ФОТО 14 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филемоном Янгом.
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - ФОТО
14 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филемоном Янгом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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