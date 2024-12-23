Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Желаю Азербайджану под Вашим руководством достижения всех намеченных целей, ускоренного развития и процветания, а также передаю Вам свои наилучшие пожелания.

Верю, что крепкая дружба и сотрудничество, установившиеся между нашими братскими народами, будут и дальше всесторонне укрепляться.

Я очень дорожу нашими отношениями и всегда с теплыми чувствами вспоминаю все наши встречи с Вами.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и больших успехов, счастья и благополучия Вашей семье, а братскому народу Азербайджана - мира и благополучия", - говорится в письме.