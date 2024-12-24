В Азербайджане изменен Порядок государственного контроля за осуществлением прав ребенка

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Порядок государственного контроля за осуществлением прав ребенка", утвержденный указом Президента Азербайджанской Республики от 8 мая 2012 года № 626.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, в "Порядок государственного контроля за осуществлением прав ребенка" вносится ряд изменений.

Название закона в 5-й части, пункты 5.1 и 5.2 приведены в следующей редакции:

Мониторинг состояния обеспечения осуществления прав ребенка во всех сферах.

В целях мониторинга состояния обеспечения осуществления прав ребенка во всех сферах деятельности, государственные органы (учреждения), предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Порядка, а также иные государственные органы (учреждения), предусмотренные критериями, указанными в пункте 5.2 настоящего Порядка, в соответствии с этими критериями, представляют ежегодные данные о состоянии обеспечения прав ребенка за текущий год (с показателями по сравнению с предыдущим годом) в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики до 15 января следующего года.

Критерии мониторинга состояния обеспечения осуществления прав ребенка во всех сферах определяются Кабинетом министров Азербайджанской Республики.

При этом в части 6 добавляется пункт 6.6-1:

При проведении мониторингов учитываются требования к качеству предоставляемых услуг в государственных и негосударственных детских учреждениях, установленные Кабинетом министров Азербайджанской Республики.