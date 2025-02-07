https://news.day.az/officialchronicle/1728515.html Анар Алиев назначен министром труда и социальной защиты населения Азербайджана - Распоряжение Анар Алиев назначен министром труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Анар Алиев назначен министром труда и социальной защиты населения Азербайджана - Распоряжение
Анар Алиев назначен министром труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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