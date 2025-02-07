Анар Алиев назначен министром труда и социальной защиты населения Азербайджана

Анар Алиев назначен министром труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.