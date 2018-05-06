Пашинян и бронепоезд - Армения всегда выбирает кухарок

Саргсян оказал своими конституционными реформами Пашиняну неоценимую услугу. Оппозиционер получил все, что Саргсян готовил для себя. В том числе возможность заполучить власть наиболее легким путем. Ведь выборы в парламенте это совсем не общенародное голосование, когда может случиться всякое и трудно контролировать ситуацию, если ты вроде как "демократ". У РПА все было налажено, все схвачено, вертелись в нужном направлении все колесики в этом механизме. Чтобы овладеть этим "мастерством", оппозиционеру понадобятся годы. А уломать полсотни депутатов, когда за спиной стотысячная толпа, проще простого.

Как бы там ни было, Армения продолжает следовать заветам Ильича, изрекшего когда-то, что каждая кухарка может руководить государством. Ошибочность этого утверждения армяне уже один раз на себе проверили, приведя к власти карабахского сантехника. Что из этого вышло - не нам объяснять. Теперь подошла очередь недоучившегося (не важно, по каким мотивам) журналиста. Следующим на очереди, думается, будет бомж или шеф-повар ресторана.

Не в обиду Николу Пашиняну будет сказано, но ведь он действительно не премьер. Не следовало идти на должность самому, нужно было поступить мудрее. Он при любом раскладе сохранил бы за собой решающую власть толпы, и в этой роли он неподражаем. А как глава правительства...

Мыслящие люди в самой же Армении сомневаются, что Николу Пашиняну удастся сформировать профессиональное правительство, так как его команда годна для уличных баталий, но не для решения проблем экономики и политики.

То, что Пашинян круто изменил приоритеты, публично объявляется мудрой политикой, но многие, нет сомнений, этому удивлены. Ведь посмотрите - собрал лидер народ под одними лозунгами, а революцию развивает уже под другими. Вполне возможно, что армянским тинейджерам просто по барабану, под какими лозунгами тусить, лишь бы, как говорил поэт, "лишний праздник был". Но люди взрослые непременно должны задуматься - а что будет дальше? Если не будет изменений во внешнеполитическом курсе, не будет раскулачивания олигархов, не будет наказания ворам, по поводу чего тогда праздник?

Кстати, о праздниках. "Торжество демократии" и революции в Армении отмечали уже не раз за последние тридцать лет, и всякий раз виделись впереди райские кущи и процветание. И всякий раз это оказывалось миражом. Старшее поколение, должно быть, помнит, многодневные народные гуляния и массовый визг по поводу оккупации Шуши или какого другого азербайджанского города. А после заключения перемирия вся Армения долго праздновала "победу", считая, что Карабах уже у нее в кармане и исторические фантазии армянства начинают сбываться. И все заканчивалось новыми протестами и новыми революциями.

Как сказал в пятницу журналистам политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян, лидер протестного движения Никол Пашинян стремится к скорейшему проведению досрочных парламентских выборов, так как его широкая социальная поддержка будет падать. Давление с улиц не может быть постоянным, кроме того, таким образом "показывать клыки" премьер-министру не так удобно, как лидеру протестного движения, считает политолог.

"Ресурсы у Пашиняна есть. Другое дело, что эти действия должны произойти быстро, пока этот ресурс (огромная популярность) не уменьшился настолько, что перестанет работать. Широкая социальная поддержка будет обязательно уменьшаться", - предупредил Искандарян.

В ходе этого процесса будет возникать, по его словам, кадровый голод, так как скамейка запасных Пашиняна чрезвычайно короткая. Вокруг Пашиняна стояли люди, которые могли организовывать митинги, но непонятно, как они будут управлять. В этих условиях, считает Искандарян, будет происходить "самокооптация" - во власть будут попадать люди по более или менее случайному признаку, потому что партии, теневого кабинета, организованной группы специалистов у Пашиняна нет, констатировал политолог.

Заметим, что РПА и блок Гагика Царукяна уже отказались участвовать в формировании нового правительства. А за этими политсилами основные кадры, дленьги и возможности. Кухарка кухарокой, а ведь кто-то должен стать главой МИД, или руководить экономикой. На дворе не 17-й год ХХ века, а 18-й год нового века.

Пашинян и сам это понимает, поэтому, как каждый уважающий себя революционер, уже высматривает происки контрреволюции и предупреждает о них народные массы, призывая не расслабляться.

"В любой момент, в любой час может выясниться, что ситуация изменилась, и в этих условиях мы должны с удвоенной, утроенной силой реализовать наши действия для того, чтобы зафиксировать окончательную победу", - сказал он в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Пашиняна поведал, что в прессе появляются многочисленные публикации и версии о том, что различные силы готовят контрреволюцию, и не исключил, "что в любой момент мы можем попросить вас выйти на площадь с новыми силами блокировать все возможные улицы и кварталы".

"Я не исключаю сценарии, при которых оппозиционные силы по тем или иным причинам также начнут вовлекаться в контрреволюционные процессы, и мы должны суметь очень быстро среагировать для доведения нашей победы до логического завершения", - сказал Пашинян.

Ну что же, все возможно, ведь предупреждал же товарищ Ленин товарища Пашиняна, что "революции без контрреволюции не бывает и быть не может". Просто невозможно удержаться от цитат. Предводителя мирового пролетариата уже давно не цитировали в азербайджанских СМИ, но в связи с событиями в Армении цитаты прямо напрашиваются. "Буржуазия, помещики и все богатые классы, - говорил товарищ Ленин, - напрягают отчаянные усилия для подрыва революции, которая должна обеспечить интересы рабочих, трудящихся и эксплуатируемых масс... Необходимы экстренные меры борьбы с контрреволюционерами и саботажниками".

Прямо дежавю какое-то...

Если исходить из постулата, что государством может руководить и кухарка, то можно не напрягаться. Но вот в чем проблема - и соседними, и союзными, и даже "вражескими" государствами вокруг и поблизости от Армении руководят профессиональные политики. Пашиняну, как большому поклоннику Нельсона Манделы, следует повышать квалификацию, и лучше всего открыть труды Ленина и историю СССР, и изучить, что происходит с постреволюционными правительствами кухарок и их странами и как к ним относятся другие акторы.

Сержа Саргсяна не уважали и смотрели на него свысока, хотя он пришел к власти не с улицы, успев обтесаться на государственных должностях. У Никола Пашиняна же все еще хуже - его внесла в правительство толпа, а имидж "Ленина на броневике" может не показаться серьезным. Даже тем, кто поддержал все это и кто заинтересован в том, чтобы армянский "Ильич" никогда не слезал со своего бронепоезда.

Зульфугар Ибрагимов