Армяне разочарованы. Пашинян назначил на должность "саргсяновского карателя"

Премьер-министр Никол Пашинян решил на должность начальника Полиции Армении назначить заместителя начальника полиции Еревана Валерия Осипяна. "Во время протестных акций, мы и Валерий Осипян, были по обе стороны баррикад. Я решил, что после этого решения мы все будем на одной стороне. Это хороший символ того, что мы искореняем из Армении культуру колючей проволоки", - в своем фейсбуковском видеопослании сказал Пашинян. Кроме того, он также сообщил, что на должность директора СНБ назначит Артура Ванецяна, который занимал должность начальника управления СНБ по Еревану.

Почему Пашинян решил на должность директора СНБ назначит Артура Ванецяна пока неизвестно. Но в социальных сетях уже пишут, что якобы, они знакомы давно и, Ванецян был чуть ли не "куратором нынешнего армянского премьера".

Но армянскую общественность особенно удивило назначение Валерия Осипяна, что, большинством считается, самым неудачным кадровым решением.

Как пишут армянские СМИ, мотивация Пашиняна при назначении Осипяна не выдерживает никакой критики. По той же логике можно прославлять всех олигархов, фальсификаторов, чтобы "все мы оказались на одной стороне".

Валерий Осипян был одним из самых исполнительных кадров власти Сержа Саргсяна, который не гнушался поднимать руку на десятки демонстрантов, гражданских активистов, если таков был приказ власти, Сержа Саргсяна.

Модно ладе сказать, что новый начальник Полиции был собирательным образом репрессий власти. Все в Армении помнят, как в годы правления Сержа Саргсяна какими отвратительными способами Осипян защищал президентскую резиденцию от демонстрантов - применяя насилие даже по отношению к женщинам. Во время одной из акций протеста Осипян ни колеблясь оттаскал даже депутата Арама Манукяна, которого подчиненные замначальника полиции Еревана пытались подвергнуть приводу.

Все в Армении помнят, что во время президентских выборов в 2008 году именно Валерий Осипян координировал "акции протеста" нескольких "наемников" властей у дома и офиса Левона Тер-Петросяна.

Этот список можно продолжит бесконечно долго.

Но смысла в этом нет, потому армянам прекрасно известны человеческие качества Валерия Осипяна. Все они знают, что он был верным защитником власти Сержа Саргсяна, благодаря чему в 2014 году остался безнаказанным его племянник, совершивший нападение с ножом.

И вот этот человек назначается начальником Полиции Армении, вследствие чего лидер бархатной революции невольно легитимирует полицейские насилия, имевшие место во времена десятилетнего правления Сержа Саргсяна, которые почти всегда направлялись, управлялись Осипяном.

Так что, первое серьезное кадровое назначение Никола Пашиняна и оно разочаровало десятки тысяч участников бархатной революции.

И это бесспорно...

Садиг Ахмедов