«Ара, да надоели!» - На улицах Еревана начинается война

Многолюдные акции протеста в Ереване с песнями и плясками, представляемые как единогласное волеизъявление народа, после того, как сошла первая волна энтузиазма, стали оборачиваться другой стороной. Как выясняется, победа революции оказалась все же не "окончательной и всеобщей".

В первую очередь, об этом говорят последние назначения премьера Пашиняна. На ключевые посты он к удивлению и разочарованию соратников назначил кадры прежней власти. Например, министра обороны, начальника полиции и так далее. На очереди интересные назначения в министерстве иностранных дел.

Но любопытные явления имеют место не только в резиденции премьера, но и на улицах армянской столицы. В последние два дня группа молодежи, так разогнавшаяся на митингах, что никак не может остановиться, блокирует здание ереванской мэрии, требуя отставки Тарона Маркаряна. Протестующие ожидают, что глава города, коррупционер, мошенник и просто нехороший человек Тарон Маркарян последует примеру лидера своей партии Саргсяна и подаст в отставку. Но тот и не думает следовать чьему-то примеру. Как заявляют из мэрии, вопрос отставки не рассматривается.

А тем временем обнаружилось, что противоположная, то есть, скажем так, "контрреволюция" открыла второй фронт.

Вечером 10 мая на проспекте Баграмяна в Ереване избили двух активистов, требующих отставки мэра Тарона Маргаряна, сообщает Epress.am. В момент инцидента они оповещали о продолжении акции с требованием отставки городских властей. Пострадавших доставили в отделение полиции в административном районе Арабкир, где те дали показания. Позже один из них, Амбарцум Мурадян, заявил в беседе с журналистами, что своими действиями нападавшие пытались предотвратить проведение акции, запланированной на 11 мая.

Мужчина лет 50-ти, по словам Мурадяна, атаковал их со словами "Ара, да надоели!".

После акции перед зданием мэрии они решили провести шествие оповещения. Рассказывает Сурен: "Мы шли по проспекту Баграмяна, было около 20:00. Подъехал автомобиль Мерседес ML с госномерами 70 MX 070 и на расстоянии 100 метров от нас принялся ругаться нецензуртной бранью и снимать все это на видео".

Черное авто отъехало, активисты уже расходились, оставалось человек 6-7. Когда они добрались до перекрестка Ерзнкяна, из белой "Нивы Шевроле" с госномерами 17 JO 707 вышел мужчина в черной шапке, лица которого разглядеть не удалось. Он напал на одного из демонстрантов, разбил ему нос, сломал рупор, ударил другого в грудь и сбежал.

К оповещавшим о следующей акции присоединились местные жители. Все они перекрыли улицу, чтобы не дать машине уехать, но сделать этого не удалось.

Что ж, война начинается. А разве кто-то говорил, что будет легко?

Зульфугар Ибрагимов