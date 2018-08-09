Саргсян сбежал в оккупированный Карабах?

Экс-президент Армении Серж Саргсян вернулся в Армению после отпуска и сразу же направился на оккупированные территории Азербайджана.

Как пишет газета "Жоховурд", Саргсян, по некоторым данным, отдыхал в Италии. В Карабах он отправился, чтобы повидать мать, и "отдыхает" там уже три дня.

Отдыхает Саргсян в Карабахе или занимается чем-то еще, а армянскую общественность больше интересует другое: будет ли экс-президент допрошен и привлечен к делу "1 марта". Проще говоря, окажется ли он в одной камере с "земляком", Робертом Кочаряном.

Как заявлял ранее журналистам глава специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян, в скором времени на допрос по делу о свержении конституционного строя могут быть вызваны экс-президент Армении Серж Саргсян и бывший премьер-министр страны Овик Абрамян.

В связи с этим были ожидания, что Саргсян не вернется в Армению из Италии, а если вернется, значит, с новыми властями есть договоренность. О наличии подобной договоренности говорят еще со дня добровольной отставки Сержа Саргсяна. Есть также мнение, что именно Саргсян сдал Кочаряна и таким образом купил себе индульгенцию, освобождающую от всех грехов.

Может быть, предшественник Пашиняна этого и не хотел, но теперь в общественный дискурс попала еще одна тема: а не прячется ли Саргсян в Карабахе от следствия? Ведь это его вотчина, его банда, с которой когда-то проливал азербайджанскую кровь. Если что, банда не выдаст, встанет на защиту, прикроет широкой спиной..

Султан Керим