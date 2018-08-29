Мультикультурализм как неотъемлемый элемент политики и образ жизни современного Азербайджана

На днях в эксклюзивном интервью The Jerusalem Post генеральный директор Иерусалимского симфонического оркестра Яир Штерн сказал: "Азербайджано-израильские отношения - это позитивное стратегическое партнерство. Азербайджан является настоящей моделью межцивилизационного и межконфессионального диалога. Толерантность и мультикультурализм - ключевые основы азербайджанского общества. Азербайджан предпринял согласованные усилия по созданию и развитию необходимых политических и социальных условий для развития и укрепления национальных традиций мультикультурализма и толерантности", - отметил Штерн.

Такие нетривиальные для человека искусства впечатления увез с собой на родину израильский маэстро с 10-го Габалинского Международного музыкального фестиваля, проведенного при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В обращении к участникам фестиваля Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева, наряду с многовековыми культурными традициями Азербайджана, особенно отмечается, что Габалинский фестиваль заложил основу новой и прекрасной традиции в культурной жизни Азербайджана и всего Южного Кавказа, занял свое достойное место в ряду международных музыкальных мероприятий. Его авторитет среди профессионалов и любителей классической музыки постепенно растет".

Однако, как емко заметил Яир Штерн, Фестиваль, при всей своей значимости международного культурного мероприятия, является в том числе еще одним олицетворением мультикультурализма, как естественного свойства, исторически присущего нашему народу и возведенного в наши дни, без преувеличения, на уровень официальной идеологии Азербайджанской Республики.

Еще одним подтверждением этого стало издание в январе прошлого года книги "Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев об азербайджанской модели мультикультурализма", представляющей собой сборник цитат из выступлений национального лидера на эту не теряющую своей актуальности тему. А недавно американское издание Jewish Journal опубликовало статью главы общины горских евреев Азербайджана Милиха Евдаева под названием "Азербайджанская модель межрелигиозной гармонии и мультикультурализма продемонстрирована во время исторического визита в Калифорнию". Как отмечается в статье, сегодня в Азербайджане официально зарегистрирована 31 немусульманская религиозная община, действуют 7 синагог, строится одна синагога-музей, две еврейские начальные школы, три детских сада, четырнадцать церквей. Азербайджан может и быть небольшой страной, но руководство страны приложило огромные усилия для сохранения и укрепления гармонии, взаимопонимания и мира между религиями, что в свою очередь способствует миру во всем мире, считает автор статьи.

Однако, наряду с официальной политикой, эта добрая традиция испокон веков живет в общественном сознании нашего народа. Так, в статье израильской газеты Haaretz, опубликованной не так давно, говорится о последствиях урагана Харви - трагического стихийного бедствия, постигшего Хьюстон в прошлом году, в частности, о трудностях еврейской общины города и финансовой помощи извне. Как отмечается, наибольшее удивление вызвало пожертвование в размере 30 000 долларов консервативной синагоге Бет Йешурун от азербайджанской общины города, которая насчитывает около 2000 человек. По словам президента Ассоциации городов-побратимов Хьюстон-Баку Ирады Ахундовой, "эта синагога сделала много хорошего для людей" и возглавляемая ею организация намерена организовать в будущем году совместный с синагогой концерт для демонстрации мира и солидарности.

Терпимость к другим расам, этносам, религиям и конфессиям - качества столь редкие сегодня в мире, через века вошли в культурную традицию азербайджанского народа. Так, столетиями на азербайджанской земле бок о бок с соседями-мусульманами и прочими народами жили и иудейские общины, по-братски разделяя с ними радости и горести жизни на одной земле. И как бы неоднозначно это не воспринималось в мусульманском мире, сегодня независимый и отдаленные географически Азербайджан и Израиль успешно продолжают крепить и развивать сложившиеся издревле дружеские связи.

Израильские дипломаты в задушевных беседах рассказывают о малоизвестном факте из внешнеполитической практики их страны. Оказывается, Еврейское государство при определении внешнеполитического курса в отношении отдельно взятой страны, в том числе, в качестве важного фактора учитывает исторический опыт местной еврейской общины. Вот и получается, что тесные связи между нашими государствами были предопределены с незапамятных времен и в наши дни хранятся бережно и уважительно.

Сегодня наши страны успешно сотрудничают во многих отраслях, включая оборонную. Израильский бизнес и специалисты привозят в Азербайджан, в том числе очень востребованные у нас высокие технологии. Новости о крупных закупках Азербайджаном современного израильского вооружения обошли весь мир. Но менее известный факт, что около трети всей потребляемой нефти, вопреки арабскому бойкоту, Израиль без помех получает из Азербайджана. Конечно, факторы классической геополитики никто не отменял, однако позитивная совместная история наших народов сегодня и на официальном уровне играет свою немаловажную и крайне положительную роль.

История азербайджано-израильских связей и их достойное подражания сегодняшнее состояние, по мнению многих, представляет собой готовую модель избежания нетерпимости и радикализма в нашем неспокойном мире. Однако, если для кого-то толерантность - парадигма для изучения и воплощения, то для жителей Азербайджана, как метко выразился Президент Ильхам Алиев, это естественный образ жизни. "Мультикультурализм является образом жизни азербайджанского народа. Испокон веков наш народ, превратив толерантность, терпимость и уважение к другим религиям и культурам в стиль жизни, вносил значительный вклад в этот процесс", - сказал в одном из своих выступлений Президент.

Созданная в нашей стране уникальная толерантная атмосфера, способствующая комфортному, а главное мирному сосуществованию представителей самых разных народов и общин, сегодня стала одним из важнейших элементов внутренней и внешней политики, крайне привлекательным и даже назидательным для многих стран мира образцом. Толерантность, естественная, сформированная исторически, стала неотъемлемым элементом политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Атмосфера толернтности и мультикультурализма помогает как сохранению стабильности и развитию экономики, так и привлечению инвестиций, ведению внешнеполитического диалога, словом, продвижению многообразных национальных интересов современного Азербайджана.

Р. Рахибоглу