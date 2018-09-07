Балканский прорыв Азербайджана. Послесловие к визиту Президента Ильхама Алиева в Хорватию

В освещении визитов и встреч на высшем уровне есть не только свои правила, но и свои, если угодно, стадии. Сначала информагентства с пометкой "Молния!" или "Срочная новость" передают сообщения о состоявшихся встречах и подписанных документах, цитируют наиболее емкие и яркие заявления. И только потом начинается анализ итогов встреч и переговоров.

Сегодня азербайджанское экспертное сообщество подводит и анализирует итоги визита Президента Ильхама Алиева в Хорватию.

Здесь, пожалуй, нужно небольшое отступление. Значение этого визита трудно по-настоящему оценить, основываясь лишь на "горячей" хронике - здесь необходимо расширить хронологические рамки.

В 2013 году состоялся первый визит в Хорватию Президента Ильхама Алиева. Через три года, в 2016 году, Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович наносит визит в Азербайджан. И вот теперь - новый визит Президента Ильхама Алиева в Хорватию. "Наш политический диалог ведется очень активно. Как отметила госпожа Президент, мы часто встречаемся, - отметил в этой связи Президент Ильхам Алиев. - Это свидетельствует о том, что Хорватия и Азербайджан действительно стратегические партнеры".

Партнерство двух стран высоко оценила и госпожа Грабар-Китарович: "Сегодня мы говорили о большом потенциале нашего сотрудничества в ряде сфер. Мы также провели обмен мнениями по политическим вопросам, в том числе говорили о развитии энергетической, экономической, культурной, научно-технологической, образовательной сфер и, конечно же, прямых контактов между нашими народами". Как подчеркнула президент Хорватии, "Aзербайджан и Хорватия - настоящие друзья. Мы поддерживаем друг друга и в рамках Европейского Союза. Мы высоко ценим позицию Азербайджана по развитию отношений с Европейским Союзом в двустороннем порядке. Верю, что мы будем развивать наше сотрудничество и в оборонной сфере. Потому что мы в 2013 году подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в оборонной сфере. С этой точки зрения наши офицеры и военнослужащие, солдаты могут повышать образование на различных военных курсах, в военных школах".

Конечно же, обсудили участники встречи и экономическое сотрудничество. Баку и Загреб активно сотрудничают в фармацевтической сфере. Среди перспективных направлений - судостроение, сельское хозяйство, информационные технологии, переработка пищевой продукции.

И, как того и следовало ожидать, большое внимание было уделено энергетике. Как заявила госпожа Грабар-Китарович, "Хорватия в будущем превратится в более развитый узел этого региона. Для этого мы хотели бы участвовать также в проекте газопровода, реализуемого Азербайджаном и проходящего через территории многих стран. Как известно, на берегу Адриатического моря в рамках этого проекта прокладывается трубопровод. Мы также заинтересованы в строительстве терминала сжиженного газа на острове Крк Хорватии. Это еще более расширит выход Азербайджана на энергетические рынки".

В свою очередь, Президент Ильхам Алиев отметил: "Конечно, наше сотрудничество в энергетической сфере очень значимо. Азербайджан очень активно занимается реализацией Южного газового коридора, был инициатором этого гигантского проекта. Данный проект объединяет 7 стран, предусматривает прокладку газопровода от Баку до Европы протяженностью 3500 километров и разработку гигантского месторождения Азербайджана "Шахдениз". Этот проект, состоящий из четырех сегментов, успешно реализуется. В мае этого года состоялось официальное открытие Южного газового коридора. А в июне мы отметили открытие проекта TANAP. Таким образом, я уверен, что в течение ближайших двух лет азербайджанский газ впервые будет доставлен до европейского пространства. Тем самым будет внесен очередной вклад в энергетическую безопасность Европы, и Азербайджан в еще большем объеме может предоставить свой газовый потенциал миру, Европе".

Как продолжил глава государства, "конечно же, сотрудничество с Хорватией в этой области очень значимо". Президент Ильхам Алиев напомнил, что "в связи со строительством Ион-Адриатического газопровода ведутся очень важные переговоры". В переводе: речь идет не о призывах и декларациях, а о совместных взаимовыгодных проектах, которые перекраивают "энергетическую карту" огромного региона, многократно повышают энергетическую безопасность Европы, в том числе Балканского региона, и многократно снижают для балканских государств риск подвергнуться "газовому шантажу" или давлению.

А это экономическое и энергетическое сотрудничество - прекрасный базис для сотрудничества политического. Как отметила госпожа Грабар-Китарович, "мы в 2013 году подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в оборонной сфере. С этой точки зрения наши офицеры и военнослужащие, солдаты могут повышать образование на различных военных курсах, в военных школах".

Впрочем, с учетом членства Хорватии в ЕС и НАТО это сотрудничество выходит за сугубо "двусторонние" рамки. Выступая перед журналистами в Загребе, Президент Ильхам Алиев подчеркнул: "Связи Европейский Союз-Азербайджан успешно развиваются. В июле этого года в Брюсселе между Европейским Союзом и Азербайджаном был подписан документ "Приоритеты партнерства". Это очень важный шаг для подписания нового Соглашения. В настоящее время Европейский Союз и Азербайджан работают над новым Соглашением. Дела идут хорошо. Хорватия всегда поддерживала наше сотрудничество с Европейским Союзом и вносила свой ценный вклад. Наши связи с Европейским Союзом охватывают многие сферы - политические реформы, экономическое сотрудничество, энергетическое сотрудничество, сотрудничество в области транспорта. Азербайджан вносит вклад и в эту сферу".

Отметил глава государства и другое: "Сотрудничество Азербайджана с НАТО находится на высоком уровне. У меня были многочисленные официальные визиты в НАТО. В ближайшем прошлом Азербайджан принял решение об увеличении числа своего военного контингента в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане. Уже 120 азербайджанских военных служат в Афганистане. В то же время Азербайджан для обеспечения миссии "Решительная поддержка" предоставил свое воздушное пространство и транспортную инфраструктуру. А это очень важный вопрос для успешного продолжения миссии". После чего Президент Ильхам Алиев подвел итог: "Словом, и наши связи с евроатлантическими структурами, и работа, проводимая в двусторонней плоскости, демонстрируют, что Хорватия и Азербайджан в полном смысле слова стратегические партнеры".

Конечно, оценивать итоги этого визита можно, опираясь на различные критерии. Можно сосредоточиться на подписанных по итогам документах - а это, напомним, "Программа о культурном сотрудничестве между министерством культуры Азербайджанской Республики и министерством культуры Республики Хорватия на 2018, 2019 и 2020 годы", которую подписали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров и министр культуры Республики Хорватия Нина Обульен Корзинек, и "Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Республики Хорватия", который подписали посол Азербайджанской Республики в Республике Хорватия Фахраддин Гурбанов и государственный секретарь в Министерстве сельского хозяйства Республики Хорватия Мария Вучикович. Можно анализировать цифры товарооборота. Можно...

Однако есть у этого визита еще один и очень важный результат, пусть даже не прописанный непосредственным образом в итоговых документах и речах. Как показывают итоги визита, Азербайджан уверенно расширяет свою "дипломатическую географию", и одним из успешных и перспективных направлений здесь становятся Балканы. Конечно, важную роль здесь играют азербайджанские газовые проекты. Но не только. Куда важнее другое. Визит Президента Ильхама Алиева в Хорватию еще раз продемонстрировал сегодняшние политические реалии. Сотрудничество Баку и Загреба, присоединение Хорватии к проекту ЮГК, заинтересованное обсуждение партнерства Азербайджана с ЕС и НАТО - все это не просто события большой дипломатии, а еще и доходчивые и красноречивые доказательства: Азербайджан сегодня - сильное, авторитетное, самостоятельное и влиятельное государство. Политика нашей страны вышла на принципиально новый уровень. И для этого одного только наличия нефти и газа недостаточно. К ним нужно было приложить и стратегическое мышление, и выверенную дипломатию. Нефтегазовые проекты надо было со всех сторон продумать и реализовать, причем в далеко не самой благожелательной ситуации. Нефтедоллары - правильно реинвестировать. Каждую минуту подтверждать на мировой арене свой статус надежного и самостоятельного партнера. Словом, требовалась государственная стратегия, именно та, которую реализует сегодня в Азербайджане Президент Ильхам Алиев.

Нурани, специально для Day.Аz