Армянские полицейские массово отказываются служить на линии фронта

17 октября 2018 15:12

Газета "Грапарак" пишет, что во внутренних войсках полиции назревает недовольство, передает Day.Az.

Работавшие в мягких условиях старой Армении полицейские не могут приспособиться к новым условиям - новости ехать служить на границу. Напомним, с августа этого года решением премьер-министра Никола Пашиняна, служащие внутренних войск полиции на 15 дней уезжают на границу для несения службы.

При этом их отправляют на службу на довольно опасные участки армяно-азербайджанской границы.

"Мы получаем сведения о том, что несколько десятков сотрудников даже расторгли договора и вышли из системы. Они отказываются от доплаты в 32 тысячи драмов, которую получают за это дежурство. Хотя, слухи о массовом оттоке из системы официально не подтверждаются", - пишет газета.

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