На днях террористическая партия "Сасна црер" объявила о сборе подписей в пользу "присоединения" оккупированных территорий Азербайджана к Армении. Была созвана пресс-конференция, сделаны конкретные заявления.

Как и следовало ожидать, идея взволновала сепаратистов Карабаха. Ереван который год убеждал их в необходимости давить на "независимость", там уже почти поверили в свою "государственность", и вдруг такой поворот. Представитель сепаратистского режима Бабаян уже заявил, что "инициатива партии "Сасна црер" по включению Карабаха в состав Армении в статусе области в данный момент представляет опасность для армянской государственности". Бабаян боится, что "волеизъявление карабахского народа" будет воспринято так, как оно и есть на самом деле - как территориальные претензии Армении к Азербайджану.

Но это все лирика. Больше всего сепаратистов пугает не это - "миацум" так и так лежал в основе карабахского конфликта с самого начала и война развязывалась Арменией только с целью расширения собственной территории. Это хорошо известно. Сепаратистов больше пугает то, что таким путем, то есть с участием саснацреровцев, Пашинян вздумал прибрать к рукам власти в Ханкенди.

Возможно, тут и кроется ответ на вопрос, почему новый премьер освободил и амнистировал террористов. Они были нужны ему для подобных целей. Ведь после двух десятилетий пропаганды "независимости" оккупированного Карабаха очень непросто будет объяснит мировому сообществу, почему Армения снова взялась за "миацум", то есть идею присоединения НК к себе.

Султан Керим