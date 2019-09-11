Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил себе целью изменить ситуацию, когда вся политическая жизнь страны сосредоточена в одном городе и взялся вывести на первый план административный центр Ширакской области РА - город Гюмри.

В Гюмри премьер собирается отмечать день независимости и устраивать торжества. Здесь же он планировал провести свою обширную пресс-конференцию на будущей неделе. Но сегодня изменил планы и перенес встречу с журналистами в Ванадзор.

"Я ранее обещал, что моя следующая пресс-конференция состоится в Гюмри, однако после этого несколько раз посетил этот город. Кроме того, здесь запланированы два крупных мероприятия. В связи с этим, я решил перенести встречу с прессой в Ванадзор", - написал премьер-министр в своем Facеbook.

Однако в соцсетях уже выдвинута другая версия изменения планов. По мнению некоторых пользователей, Никол Пашинян перенес пресс-конференцию в другой город по причине произошедшего накануне вечером в Ширакской области мощного землетрясения.

10 сентября в районе 20.22 сейсмологическая сеть Армении зарегистрировала землетрясение в 13 километрах к северо-востоку от села Бавра (в Ширакской области Армении).

Сила подземного толчка составила 6 баллов, магнитуда - 4,7, эпицентр находился на глубине 10 км.

Султан Керим