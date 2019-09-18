Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах в связи с ремонтом кровли многоквартирных домов в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью ремонта кровли 380 многоквартирных зданий, из резервного фонда Президента, предусмотренного государственным бюджетом Азербайджана на 2019 год, Исполнительной власти города Баку выделить 10 миллионов манатов.

Министерству финансов обеспечить финансирование в размере, указанном в первой части настоящего распоряжения.