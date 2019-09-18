https://news.day.az/politics/1157528.html На ремонт кровли многоквартирных зданий в Баку выделено 10 миллионов манатов
На ремонт кровли многоквартирных зданий в Баку выделено 10 миллионов манатов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах в связи с ремонтом кровли многоквартирных домов в Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, с целью ремонта кровли 380 многоквартирных зданий, из резервного фонда Президента, предусмотренного государственным бюджетом Азербайджана на 2019 год, Исполнительной власти города Баку выделить 10 миллионов манатов.
Министерству финансов обеспечить финансирование в размере, указанном в первой части настоящего распоряжения.
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