Армянская сторона продолжает совершать провокации в отношении боевых позиций отдельной пограничной дивизии "Газах" Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, расположенной на линии соприкосновения войск на государственной границе Азербайджана и Армении.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-центр ГПС, 20 сентября около 13:20 по местному времени боевые позиции погранвойск Азербайджана и экскаватор, который прокладывал пути снабжения, подверглись обстрелу противника, передает Day.Az.

Огневые точки противника были подавлены ответным огнем.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.