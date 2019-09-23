В подразделениях вооруженных сил Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, произошел очередной инцидент.

Как пишет NEWS.am, накануне при пока еще не выясненных обстоятельствах, в военный госпиталь с огнестрельными ранениями в районе брюшной полости, в крайне тяжелом состоянии был доставлен житель Еревана Айк Хачатрян, которого призвали в армию несколько месяцев назад. По информации сайта, у Айка были серьезные проблемы со зрением, и все были очень удивлены, когда его призвали на военную службу.

Добавим - не только призвали, но и отправили на линию фронта.

Отметим, что это уже не первый случай, когда на оккупированные территории отправляются граждане Армении, имеющие серьезные проблемы со здоровьем и не пригодные к строевой службе, а тем более на линии соприкосновения. По каким принципам осуществляется такой отбор, знают только в призывной комиссии Армении. Но очевидно одно - больных и инвалидов сознательно отправляют на убой.

Султан Керим