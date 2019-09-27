Кем по национальности был Жак Ширак?

У армянских фантазеров на подобные вопросы всегда есть ответ - конечно же, армянином.

Если серьезно, то в связи со смертью экс-президента Франции Жака Ширака в армянском сегменте соцсетей начали мелькать мысли о наличии у покойного армянских корней. Мол, в Армении есть Ширакская область, следовательно фамилия Ширак имеет армянское происхождение.

Адекватные армянские пользователи, конечно, раскритиковали авторов идеи, но разговоры все равно уже пошли. В связи с чем авторский канал "Кто по нации...?" zen.yandex.ru провел небольшое расследование и выяснил, что никаких армянских корней у Жака Ширака не было. А фамилия Ширак (Chirac) идет из кельтского языка, на котором говорили предки французов до римского завоевания.

Занятная дискуссия развернулась в комментариях к этому расследованию. Видно, что постоянные попытки присвоить тех или иных известных в мире лиц оказались замечены не только нами.

Султан Керим