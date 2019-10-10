Благородная инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 000 деревьев в честь 650-летнего юбилея Насими вызовет большой резонанс во всем мире.

Об этом сказал Day.Az заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде.

"Как гражданину этой страны мне очень хочется принять участие в этой акции, причем вместе с детьми, чтобы подрастающему поколению с детства прививалась любовь к экологии и родной земле. В своей жизни я посадил много деревьев, но в рамках этой инициативы, хотел бы посадить 48 деревьев - по количеству лет моей жизни", - сказал Багирзаде.

Заслуженный артист отметил, что Насими - великий поэт и мыслитель мирового значения, а сохранение его наследия - большая гуманитарная миссия.

"Уверен, что весь азербайджанский народ поддерживает эту инициативу Мехрибан Алиевой и примет участие в акции", - добавил Багирзаде.

Заслуженный артист также выразил искреннюю признательность Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за скорейшее воплощение предложения о воздвижении в Баку памятника великому меценату и нефтепромышленнику Гаджи Зейналабдину Тагиеву.