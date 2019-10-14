Саммит "Тюркского совета" в Баку откроет новые возможности сотрудничества между тюркоязычными странами. Об этом сказал Trend в понедельник главный редактор газеты Bölgepostası, обозреватель газеты Milat Уфук Джошкун, передает Day.Az.

По словам Джошкуна, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в Азербайджан также отметил важность этого саммита и сказал, что саммит "Тюркского совета" в этом году войдет в историю.

"Он отметил, что сегодня тюркоязычные страны, у которых одна культура и исторические корни, должны быть вместе для того, чтобы противостоять коварным планам некоторых сил, направленных против них", - сказал Джошкун.

По его словам, если тюркоязычные страны не будут едины, то будет очень трудно обеспечить стабильность в регионе, в том числе на Ближнем Востоке.

По словам Джошкуна, союз, который создан тюркоязычными странами, будет с каждым днем развиваться и охватывать все больше сфер, будет играть важную роль в деле обеспечения стабильности в регионе.

"В противном случае тюрко-исламский мир всегда будет под угрозами извне", - отметил гравред.

Джошкун также подчеркнул важную роль Турции и Азербайджана в создании "Тюркского совета".

"Азербайджан с первого дня независимости оказывал поддержку Турции, всегда демонстрировал свою братскую позицию", - сказал он.

Отметим, что Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.