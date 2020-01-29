На выборах в Азербайджане exit-poll проводится с 2005 года.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал зампред комиссии Ровзат Гасымов, Day.Az со ссылкой на Trend.

Гасымов отметил, что до настоящего времени между результатами организаций, проводящих exit-poll, и официальными результатами не было серьезных расхождений: "В Азербайджане несколько организаций, достаточно опытных в этой сфере, проведение которыми exit-poll очень важно".

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.