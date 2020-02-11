Британский историк и государственный деятель Томас Маколей является автором фразы: "Все, что мы должны сделать для наших детей, - это дать им ценный пример, как производятся великие реформы". Сегодня, после состоявшихся 9 февраля 2020 года парламентских выборов, Азербайджан вступил в эпоху великих реформ, реализация которых будет осуществлена в огромной степени благодаря деятельности Милли Меджлиса нового созыва.

Состоявшиеся в нашей стране внеочередные парламентские выборы уже вошли в новейшую историю Азербайджана. Ведь регистрацию прошли 1314 кандидатов в депутаты, что является рекордом по сравнению с предыдущими парламентскими выборами. Важно отметить, что для наблюдения за выборами в Милли Меджлис регистрацию прошли 883 международных наблюдателя, представляющих 58 стран и 59 организаций. За выборами наблюдали представители Совета Европы, БДИПЧ ОБСЕ, МПА СНГ.

Замечу, к слову, регистрацию прошли также 77 790 местных наблюдателей.

Особо указываю на эти цифры потому, что есть определенные силы, еще до дня голосования и даже до старта избирательной кампании пытавшиеся поставить под сомнение демократичность и прозрачность выборов. Это их "старая песня о главном", но в том все и дело, что ничего нового в их репертуаре просто нет.

Да и о чем можно говорить, если для участия во внеочередных парламентских выборах своих кандидатов выдвинули 19 политических партий, в числе которых были и члены радикально оппозиционных партий?! Кроме того, как видим по итогам нынешних выборов, в Милли Меджлис нового созыва прошли представители самых разных партий, а также немало независимых кандидатов. Все это - доказательство демократичности, прозрачности нынешних парламентских выборов.

Хочу напомнить, что в конце ноября прошлого года именно правящая партия "Ени Азербайджан" указала на то, что есть необходимость в самороспуске Милли Меджлиса, ибо парламентарии нового созыва должны отвечать духу реформ, инициированных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это также была демонстрация высочайшей политической культуры, открытости и готовности вести честную конкуренцию со стороны правящей партии.

И я рад, что в Милли Меджлис нового созыва попали наиболее достойные парламентарии прежнего созыва. Потому, что они также внесли свою лепту в поступательное развитие Азербайджана, в принятие законов, которые облегчили жизнь наших граждан. В целом же считаю, что парламенты прежних созывов, безусловно, сыгравшие большую роль в укреплении государства, все же свою историческую миссию выполнили. Мы должны быть благодарны им за их труд.

Но уже пришло время постепенной трансформации политической и экономической систем. Этот процесс был инициирован Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым через омолаживание системы государственного управления. На самые высокие государственные должности были назначены молодые технократы, обученные в лучших зарубежных вузах мира. Кроме того, на должности глав исполнительной власти в ряде районов Баку и регионов республики были назначены молодые люди, продемонстрировавшие навыки эффективной организационной работы.

Такая "реформа сверху", продемонстрировавшая прекрасную работу пресловутого "социального лифта", подтолкнула большое число представителей азербайджанской молодежи к участию в нынешних парламентских выборах. И я очень рад, что в итоге и Милли Меджлис также существенно "омолодился". Это - логическое продолжение великих реформ. Тех, что уже превратили нашу страну в экономического и политического лидера всего Южного Кавказа.

Да, именно успешно реализованные реформы Президента Ильхама Алиева привели к тому, что с 2003 года по настоящее время экономика Азербайджана выросла в целом в 3,4 раза, а валютные резервы - в 27 раз. Был создан прочный фундамент для осуществления поистине исторических реформ. Они будут успешно реализованы, в том числе силами Милли Меджлиса нового созыва. И это будет тот самый ценный пример, на котором мы будем учить своих детей и внуков. Это будет то, что превратит Азербайджан в одно из самых развитых государств мира.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана