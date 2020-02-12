https://news.day.az/politics/1202489.html Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по развитию архивного дела в Азербайджане на 2020-2025 гг.
Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по развитию архивного дела в Азербайджане на 2020-2025 гг.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об утверждении Государственной программы по развитию архивного дела в Азербайджане на 2020-2025 годы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, Минфину - обеспечить финансирование для осуществления мер, предусмотренных в Госпрограмме, утвержденной этим распоряжением.
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