Армянский премьер Никол Пашинян как ни в чем не бывало готовился к разговору с президентом Молдовы Игорем Додоном на полях Мюнхенской конференции по безопасности, как вдруг увидел на столе ручку, пишут армянские СМИ.

Этот момент привлек внимание журналистов потому, что в Армении до сих пор не забыли комическую ситуацию, в которой оказался премьер, обещавший продемонстрировать убийственные доказательства подхалимажа главы Конституционного суда Товмасяна и представивший общественности... шариковую ручку. Мол, Товмасян пытался его подкупить дорогущей ручкой фирмы Korloff.

В пятницу в Мюнхене Никол Пашинян встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном. После того, как Пашинян сел за стол, его внимание привлекла ручка, лежащая на столе. А выражение его лица и поза привлекли, в свою очередь, внимание журналистов, не забывших той репризы дорогого премьера.

Увидев на столе ручку, Никол аж застыл на мгновение, будто увидел призрак ручки Товмасяна. Ведь та история дорого ему обошлась - над ним до сих пор продолжают смеяться. Но своим поведением он только усилил комический эффект. Теперь фото, на котором он запечатлен застывшим, с испуганным выражением лица и с ручкой в руке, начинает курсировать по соцсетям.

Зульфугар Ибрагимов