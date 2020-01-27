Как должно быть стыдно гражданам Армении за своего премьер-министра после очередного конфуза Никола Пашиняна. Стараясь казаться значительным и крутым, он снова оказался в дурацком положении, выставив себя популистом и, что уж там, клоуном.

В минувшую субботу премьер Пашинян провел в Капане пресс-конференцию, на которой пытался говорить о серьезных вещах - Карабахе, мнимых достижениях и сверкающих перспективах. Но ничего из сказанного им не запомнилось общественности так, как несерьезная попытка ответить главе Конституционного суда Грайру Товмасяну. Напомним, что в отношении главы КС было заведено уголовное дело, в его доме проведен обыск, были предприняты другие процессуальные действия.

На пресс-конференции в Капане, отвечая на вопрос о Товмасяне, Никол Пашинян пообещал вскоре представить доказательства того, что глава КС предлагал ему свои услуги. При этом премьер предупредил, что "удар будет непропорционально сильным", и просил его в этом не обвинять, мол, вы заставили.

"Как приеду в Ереван - обнародую объективный, заслуживающий доверия факт, столь ожидаемый Грайром Товмасяном (просто сейчас он не при мне, а в Ереване). Прошу только, не вините меня за непропорционально сильный контрудар. Я не хотел, вы заставили", - заявил Пашинян.

После этих его обещаний Армения застыла в ожидании. В соцсетях и медиа даже версий не строили, ждали непропорционально сильного удара по Товмасяну от самого премьера. И что же? Пашинян снова выставил себя клоуном и дал повод смеяться над собой.

Как сообщают армянские СМИ, пресловутым доказательством оказалась элитная ручка, которую, по словам премьера, Товмасян лично подарил ему, обращаясь при этом в исключительно льстивой манере. На заседании совета попечителей фонда "Айастан" они сидели рядом. Товмасян, заметив, что премьер ищет ручку, дал ему свою, а потом отказался ее принять обратно. Ручка оказалась очень дорогой и, вероятно, поэтому Пашинян хранит ее до сих пор.

"Думаю, что после вчерашней пресс-конференции и сегодняшней истории с ручкой, правящей партии, исходя из соображений национальной безопасности, необходимо обсудить и предложить новую кандидатуру из своих рядов на пост премьер-министра", - издевательски указал в своем Facebook бывший глава СНБ Артур Ванецян.

Нетрудно представить, какие последствия вызвал в соцсетях "непропорционально сильный" ответ премьера Товмасяну. Над Пашиняном сегодня не смеется только ленивый. "Непропорционально сильная ручка" стала героиней мемов, приколов, издевательских постов. Шариковые ручки стали "героями" дня, и пользователи наперебой начали фотографировать и публиковать фотографии своих ручек.

Пользователи вовсю повеселились и в комментариях под самим постом премьера, отмечают армянские СМИ. "Даже цену ручки найти в интернете не может" - говорит один из комментаторов, другой, что этот статус похож на последнюю серию популярного сериала, "когда вся страна страдала, лишь бы узнать - кто же отец Алехандро, а в конце оказывается, что мама Алехандро довольно порядочная женщина, а Алехандро - законнорожденный малый".

"Пожалуйста, скажи, что твою страницу взломали, что твоя клавиатура живет собственной жизнью, что запись назло сделал Шармазанов, что щенок Чало узнал твой пароль", - написал, обращаясь к Пашиняну в Facebook, еще один пользователь.

Одним словом, Никол Пашинян в очередной раз заставил граждан Армении пожалеть о событиях апреля 2018 года. Нет, не о том, что был изгнан вор и негодяй Серж Саргсян, а о том, что не сумели правильно распорядиться уникальной возможностью изменить свою жизнь, заменив негодяя на клоуна.

Кстати, сам глава Конституционного суда Армении Грайр Товмасян после ознакомления с "несоразмерным ударом" Никола Пашиняна, попросил своих адвокатов подготовить против премьера судебный иск о клевете.

Зульфугар Ибрагимов