Премьер Армении Никол Пашинян уже был в достаточной степени осмеян за свое заявление относительно открытия в стране за год его правления 50 тысяч новых рабочих мест. Но этого ему показалось мало, и он решил усилить впечатление, на днях вновь назвав эту цифру в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Пашинян попытался объяснить, но только еще больше запутался и запутал своих слушателей. Выяснилось, что, назвав эту цифру в ПАСЕ, он на самом деле не имеет ни малейшего представления, что за ней стоит и насколько она соответствует действительности.

Разъяснение Никола Пашиняна просто поражает.

Он сообщил, что после того, как поднялся шум вокруг этого показателя, он поручил подготовить справку, чтобы узнать, в каких конкретно сферах выявлены или созданы эти рабочие места. Но никакого четкого ответа от соответствующих структур не получил. Они тоже не смогли внятно разъяснить, откуда в Армении при очень высоком уровне безработицы вдруг появилось столько рабочих мест. Никто доподлинно не знает, как возможно, чтобы в условиях массовых сокращений штатов и закрытиях крупных предприятий вдруг могло вырасти число вакансий. Но цифра есть.

Не получив конкретики, Пашинян начал строить версии. Версии! Как будто речь идет о приземлении НЛО или обнаружении в Севане аналога лохнесского чудовища.

Итак, первая версия заключается в том, что это были рабочие места, действующие в "тени", и после революции они были просто выведены из "теневого сектора". "Но, конечно, здесь также есть новые рабочие места, дифференциация этого числа потребует более глубокого анализа, но эти тонкости в данный момент не столь существенны. Существенно то, что число зарегистрированных рабочих мест в Армении, по сравнению с январем 2018 года, в январе 2019 года в РА увеличилось на 50 141", - передает Panorama.am.

Неудобно как-то объяснять такие простые вещи главе государства, но вывод рабочего места "из тени" и открытие нового рабочего места, - это, вообще-то, совершенно разные вещи. Если руководители компаний и организаций решили оформить неоформленных ранее и получавших "теневую" зарплату сотрудников, это не значит, что новые власти открыли рабочие места. Прежде чем рапортовать, Пашинян должен был разобраться в нюансах или хотя бы посоветоваться со специалистами. Хватать первую попавшуюся цифру и озвучивать ее с трибуны ПАСЕ - это несерьезно. Хотя бы потому, что его фантазии услышат не только евродепутаты, но и собственные граждане, у которых обязательно возникнут вопросы.

За год после апрельского переворота в Армении практически замер крупный бизнес, не работают или работают в неполную силу предприятия, набирают силу массовые сокращения, ликвидируются компании. За это время не было открыто и введено в строй ни одного объекта, который мог бы поддержать фантазии премьер-министра. Если открывается один ресторан, то десять при этом ликвидируются. И сотрудники, соответственно, остаются на улице.

Интересно, что сам Пашинян понимает всю фантастичность нарисованной им картины.

"Это может даже показаться чем-то из жанра фантастики, но эта фантастика сегодня является реальностью в Армении, что очень хорошо. Это свидетельствует не только об успешной деятельности правительства, но и является следствием повышения сознательности компаний, работодателей, граждан и наших предпринимателей", - отметил очень довольный своей изобретательностью Пашинян.

Премьер-министру, думается, не стоило давать этих разъяснений и махать перед носом пользователей соцсетей бумажкой с цифрами, в которых и сам Никол ничего не смыслит.

Ранее заявление Пашиняна в Армении подвергли математическому анализу и пришли к выводу, что показатель взят из воздуха. А значит, и все прочие показатели озвучиваются, что называется, от балды. Премьер абсолютно не владеет ситуацией. Самое ужасное, что не владеют ею и те, кто по своей должности обязаны быть в курсе. Издание "168 жам" раскопало еще один забавный факт - через несколько часов цифра 50 тысяч превратилась в 51 тысячу. Издание попыталось получить комментарий этого явления у члена постоянной комиссии НС по экономическим вопросам Айка Саргсяна. "Может, был звонок от министра инвестиций и он сказал: г-н премьер-министр, за это время еще на 1000 увеличились. И уже уточнив, премьер сказал: 51 тысяча", - предположил тот.

Председатель Республиканского союза работодателей Армении Гагик Макарян в беседе с Первым Информационным тоже заявил, что неправильно считать указанную цифру - 50 тысяч новыми рабочими местами, поскольку мы рассматриваем, что за год открылось 50 тысяч рабочих мест, но, с другой стороны, в Армении почти не было никаких изменений в показателях безработицы, занятости и бедности, поэтому возникает противоречие.

"50 тысяч - огромная цифра. 50 тысяч просто не были оформлены или были частично оформлены. Поэтому с точки зрения занятости и безработицы это не может считаться новым местом работы и решить проблему занятости", - сказал Макарян.

Гражданам Армении следует учитывать, что их власти не в теме не только по экономике. Они не ведают, что творят и во внешней политике, и в карабахском вопросе. Все происходит по принципу "слышит звон, но не знает, где он".

Достаточно посмотреть на то, с каким дилетантизмом подходит Никол Пашинян к карабахскому конфликту. Понятно, что он не участвовал в процессе, что не в курсе тонкостей, но ведь он 43 года прожил не на Марсе, находился в гуще политических событий. Откуда же такой дилетантский подход?

Первоначально, манера общения армянского премьера казалась кому-то признаком открытости и честности. Но со временем стало ясно, что это признак некомпетентности. Именно некомпетентность загнала Армению в переговорном процессе в полный тупик. Выдвинутые ультимативные требования к Азербайджану и посредникам, как и заявления о рабочих местах, не были подкреплены профессиональным анализом. Пашинян не учел реальных возможностей Армении, чтобы стоять на своем и дожать ситуацию. Только потом он обнаружил, что ресурсы для давления на Азербайджан отсутствуют. Но как теперь отказаться от своих прежних требований и сохранить при этом достоинство?

А никак.

Зульфугар Ибрагимов