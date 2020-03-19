Президент Ильхам Алиев выделил миллиард манатов на борьбу с последствиями коронавируса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил Кабинету министров миллиард манатов (более 588,2 млн долларов США) на борьбу с последствиями коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение глава государства подписал 19 марта.

Согласно распоряжению, с целью финансирования мер в связи со снижением негативного воздействия пандемии коронавируса COVID-19 и вызванной ею волнений на мировых энергетических и акционерных рынках на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства из государственного бюджета Азербайджана Кабинету министров выделяется один миллиард манатов.

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