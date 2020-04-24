https://news.day.az/politics/1227594.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии магистрального газопровода, проложенного в Сумгайыт - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии магистрального газопровода, проложенного в Сумгайыт - ФОТО
24 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии на территории Абшеронского района магистрального газопровода, проложенного из села Агдере Хызынского района в Сумгайыт.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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