Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии магистрального газопровода, проложенного в Сумгайыт

24 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии на территории Абшеронского района магистрального газопровода, проложенного из села Агдере Хызынского района в Сумгайыт.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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