Сумгайыт возрождается как промышленный центр всего региона

Было время, когда Сумгайыт воспринимался лишь как промышленный придаток столицы. Неблагоустроенный и экологически неблагоприятный. Но за последние годы многое в судьбе этого самого молодого города Азербайджана изменилось. И изменения эти продолжаются.

24 апреля Президент Ильхам Алиев побывал в Сумгайыте, где принял участие в церемонии открытия магистрального газопровода, проложенного в город из села Агдере Хызинского района.

Это 60-километровая альтернативна линия, дополнительная возможность для снабжения города голубым топливом. Когда-то одной линии было достаточно, но сегодня город развивается ускоренными темпами, возвращая себе славу крупного промышленного центра страны. В этих условиях дополнительные энергетические мощности необходимы, ведь Сумгайыт на сегодня является вторым по величине промышленным городом не только Азербайджана, но и Южного Кавказа.

В целом, Сумгайыт газифицирован полностью, но старая линия уже не справляется с потребностями растущего населения и производственных гигантов.

Как отметил на церемонии открытия глава государства, в Сумгайыте действуют два гигантских промышленных предприятия - полимерный и карбамидный заводы, считающиеся флагманами азербайджанской промышленности. Эти предприятия будут полностью обеспечивать внутренние потребности республики, в то же время увеличивая ее экспортные возможности. И самое главное, подчеркнул Президент Ильхам Алиев, то, что это ненефтяной экспорт, а основная цель государства сегодня - развивать ненефтяную промышленность и увеличивать ненефтяной экспорт.

"Должен отметить, что сегодня в мире сложилась кризисная ситуация, экономические связи между странами, можно сказать, в определенной степени нарушены, экономическая активность во всем мире спала. Несмотря на это, за три месяца рост в области ненефтяной промышленности в Азербайджане составляет 23 процента. Значительная часть этого достигнута за счет новых промышленных предприятий. Таким образом, создав эти предприятия, мы и обеспечиваем внутренние потребности, и устраняем зависимость от импорта, и обеспечиваем граждан работой. В Сумгайыте уже созданы тысячи новых рабочих мест. В последние годы я лично участвовал в открытии всех промышленных и инфраструктурных объектов в Сумгайыте. За последние 16 лет я, наверное, около 30 раз посещал Сумгайыт, лично интересуюсь развитием города, держу под контролем все вопросы", - заявил Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что государство подходит к развитию города комплексно.

Рост промышленного потенциала, по его словам, будет продолжаться и впредь. Поэтому ввод в строй второй газовой линии обеспечивает сегодняшние потребности, а также учитывает потенциал предприятий, которые будут построены после этого. "У нас большие планы", - добавил глава государства.

Сегодня в Сумгайыте уже действуют два крупных промышленных парка, в которых сконцентрированы предприятия и цеха десятков компаний.

Сумгайытский технологический парк был введен в эксплуатацию 22 декабря 2009 года на территории поселка Гаджи Зейналабдин и стал первым технопарком на Южном Кавказе. После открытия СТП здесь сдано в эксплуатацию 17 заводов, и на данный момент в пределах парка функционирует свыше 25 производственных площадок. В СТП впервые в Азербайджане было организовано производство кабелей высокого напряжения (500 кВ). В октябре прошлого года СТП впервые начал экспорт электрокабеля под брендом "Made in Azerbaijan".

Производственные мощности СТП способны полностью покрывать потребности как внутреннего, так и внешних рынков. Производимая продукция соответствует как местным стандартам AZS ISO/IEC 17025-2009, в том числе и международным стандартам ISO 9001 и OHSAS 18001. В целом продукция СТП включает электрооборудование, кабели, станки, полимерные изделия, производство стали, сэндвич-панели, системы вентиляции, окна ПВХ, технические сейфы, солнечные панели, горячее цинкование, POS-терминалы и порошковые покрытия. Здесь действуют такие предприятия, как Кабельный завод, Завод полимерных изделий, Завод электрооборудования, Металлообрабатывающий завод, Завод алюминиевых и медных профилей, Трансформаторный завод и так далее.

С терминалами сумгайытского производства знаком каждый. Это платежные и билетные терминалы, а также дежурные и информационные киоски, выпускающиеся под торговой маркой STP Terminal. Терминалы СТП намного дешевле зарубежных аналогов, а также имеют ряд других преимуществ.

Сумгайытский химический промышленный парк вдвое больше по площади, чем СТП, и занимает площадь более 500 га.

Его открытие состоялось с участием главы государства 25 октября 2015 года. В том же году открылся завод технического оборудования ООО "Azertexnolayn" и еще 4 предприятия. С прошлого года в СХПП действует завод по производству полипропилена ООО "SOCAR Polymer", завод по производству ферросилиция и ферросиликомарганца ООО "Baku Non Ferrous and Foundry Company", завод по производству табачных изделий (сигарет) ЗАО "Tabaterra", а также завод по производству строительных химикатов ООО "SIKA". В 2019 году начал производство Карбамидный завод и завод по производству полиэтилена высокой плотности (HDPE) ООО "SOCAR Polymer".

В июле прошлого года в СХПП был зарегистрирован новый резидент - ООО "Galenka Azərbaycan". В результате число резидентов промышленного парка достигло 19-ти. "Galenka Azərbaycan" построит завод по производству ветеринарных препаратов, кормовых добавок, витаминов, дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств, используемых в животноводстве и птицеводстве с применением передовых технологий США, Индии, Китая, Германии и Турции. Наряду с удовлетворением спроса на внутренний рынок, продукция будет экспортироваться под брендом "Made in Azerbaijan" в ряд зарубежных стран.

В начале апреля в СХПП началось производство медицинских масок, что позволило решить проблему дефицита этих средств защиты в условиях пандемии. Производство организовано на турецком оборудовании "Бакинской текстильной фабрикой", получившей статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка. Другой резидент СХПП, ООО "MST Engineering Services", выделил для этого важного в период пандемии предприятия часть принадлежащей ему производственной площади. А коробки для упаковки масок производятся в Балаханском промышленном парке.

В настоящее время в Сумгайытском химико-промышленном парке продолжается строительство предприятия, очень важного с точки зрения развития ковроткачества - Прядильно-красильной фабрики. Фабрика будет обеспечена оборудованием производства Турции, Франции и Италии. Здесь будет производиться чистая шерсть, шерстяная пряжа, природные и химические красители. Продукция предприятия будет обеспечивать потребности ковроткаческой отрасли в шерстяной пряже и красителях местного производства. Выступая в пятницу на открытии газопровода, Президент Ильхам Алиев особо остановился на этом предприятии, подчеркнув, что это очень важный проект для нашей ковровой промышленности.

В СХПП строится также стекольный завод, который избавит Азербайджан от импорта этой продукции.

Как подчеркивают экономисты, Сумгайыту принадлежит особая доля в ненефтяном секторе, его промышленные парки оказывают положительное влияние также на рост ненефтяного экспорта страны в целом.

Следует отметить, что Сумгайыт - это город не только заводов, но и людей, и в планах по развитию этого города данный факт учитывается очень широко. По благоустроенности Сумгайыт сегодня почти не уступает столице. Он очень зеленый, а расположение на морском побережье придает ему особый шарм.

Сумгайыт изначально играл балансирующую роль в демографическом развитии Абшерона и прилегающих территорий. Строительство нового города позволило разгрузить столицу, в частности ее трудовой рынок. Появление Сумгайыта и его промышленной структуры позволило обеспечить рабочими местами многих людей.

В определенный период город и его промышленный потенциал пришли в упадок. Но теперь ситуация меняется с каждым днем, и сегодняшний Сумгайыт - предмет гордости азербайджанского народа, кластер экономического роста в масштабах не только Южного Кавказа, но, по некоторым параметрам, и Прикаспийского региона. Очень грамотно были разрешены и экологические проблемы. Благодаря инновационным технологиям производства, возрожденный промышленный комплекс Сумгайыта больше не представляет опасности для здоровья людей. Использование на сумгайытских предприятиях современного оборудования и технологий способствует тому, что даже в условиях расширения производства не возникает никаких угроз окружающей среде.

Лейла Таривердиева