https://news.day.az/politics/1237310.html Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Сеймура Оруджева и Эльчина Рзаева в связи с их назначением на должности глав Агстафинского и Имишлинского районов - ФОТО - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Сеймура Оруджева и Эльчина Рзаева в связи с их назначением на должности глав Агстафинского и Имишлинского районов - ФОТО - ВИДЕО
21 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеоформате Сеймура Оруджева и Эльчина Рзаева в связи с их назначением на должности глав исполнительной власти Агстафинского и Имишлинского районов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на видеоприеме с речью.
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