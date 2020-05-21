Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Сеймура Оруджева и Эльчина Рзаева в связи с их назначением на должности глав Агстафинского и Имишлинского районов

21 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеоформате Сеймура Оруджева и Эльчина Рзаева в связи с их назначением на должности глав исполнительной власти Агстафинского и Имишлинского районов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на видеоприеме с речью.

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