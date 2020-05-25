https://news.day.az/politics/1238279.html Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции
В воскресенье министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.
Министр Эльмар Мамедъяров принял искренние поздравления своего коллеги Мевлюта Чавушоглу по случаю 28 мая - Дня Республики Азербайджана. Стороны обменялись поздравлениями и наилучшими пожеланиями в связи с праздником Рамазан.
Министры также обменялись мнениями об успешном развитии дружеских и братских отношений между двумя государствами.
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