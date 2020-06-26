Президент Ильхам Алиев: Мы абсолютно независимы, это и есть экономическая и энергетическая независимость

Мы абсолютно независимы, это и есть экономическая и энергетическая независимость.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления после ввода в действие теплоэлектростанции "Азербайджан" в Мингячевире.

"В 1990-х годах мы в некоторых случаях получали электроэнергию из-за рубежа, ее не хватало. А сейчас мы ее экспортируем. Причем экспортируем электроэнергию не в одну, а в 3 страны. В результате строительства представленной мне сегодня электростанции "Гобу" мы получим дополнительные мощности в 300 мегаватт, увеличим экспорт и обеспечим энергией возрастающий промышленный потенциал нашей страны", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Пр его словам, население растет, растет промышленность, расширяется бизнес-деятельность - все это требует энергии.

"У нас есть природные ресурсы - газ, нефть. Станция работает как на газе, так и на мазуте. Обновляются наши линии электропередачи, создаются генерационные мощи, сооружена сеть, строятся подстанции, со всеми соседними станциями нас соединяют высоковольтные линии. Сегодня Азербайджан добывает, производит и экспортирует нефть, газ, топливо, электроэнергию. То есть, в мире не так много стран, занимающихся столь многосторонней деятельностью", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в некоторых странах есть часть топливно-энергетического баланса, а другую часть она импортирует, то есть зависима.

"Мы абсолютно независимы, это и есть экономическая и энергетическая независимость. Мы добились этого, наша совесть перед памятью великого лидера чиста, мы продолжаем его путь, восстановили его произведение. Здесь и повсюду мы идем по указанному им пути вперед к развитию, к прогрессу.

Прошу передать всем энергетикам, а также жителям Мингячевира мои приветствия. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в реконструкции станции, и желаю вам новых успехов. Спасибо", - сказал Президент Ильхам Алиев.