https://news.day.az/politics/1251821.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Госнефтефонда Азербайджана на 2019 год
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Госнефтефонда Азербайджана на 2019 год
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда на 2019 год.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В распоряжении говорится, что утверждается исполнение бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2019 год, доходы утверждены в размере 19 030 612,8 тысячи манатов, расходы - в 11 588 603,5 тысячи манатов, или на уровне 123,2 процента по доходам в отношении к предусмотренным в бюджете Фонда на 2019 год, и 99,9 процента - по расходам.
С соответствующей таблицей можно ознакомится здесь.
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